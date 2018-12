Spezialisten suchen nach dem tödlichen Wohnhausbrand am Samstag in Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) weiter nach der Ursache. Eine 41-jährige Mutter war ums Leben gekommen.

Die Ermittlungen in dem völlig ausgebrannten Haus seien sehr schwierig, sagte ein Polizeisprecher am Montagvormittag dem SWR. Eine 41-jährige Frau kam bei dem Feuer ums Leben Markus Brandhuber Mutter wurde zunächst reanimiert Die 41-Jährige war von der Feuerwehr im ersten Obergeschoss bewusstlos aufgefunden worden. Sie konnte zunächst reanimiert werden, starb jedoch später in der Klinik. Die beiden 14 und 19 Jahre alten Kinder der Frau waren bei dem Feuer leicht verletzt worden. Der Familienvater blieb unverletzt. Das Haus ist laut Polizei nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500.000 Euro. Große Hilfsbereitschaft für die Einsatzkräfte Wie die "Heidenheimer Zeitung" berichtet, war die Hilfsbereitschaft der Bürger in Sontheim groß. Eine Metzgerei bekochte die rund 130 Feuerwehrleute, die bis tief in der Nacht im Einsatz waren. Eine örtliche Bäckerei spendierte Brot und Brötchen.