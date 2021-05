Kaiserwetter am Muttertag

Kaiserwetter am Muttertag Fast wie im Sommer! Eindrücke aus dem Eselsburger Tal

Bei dem Wetter muss man einfach raus - wer konnte, war am Sonntag draußen, ob an der Donau bei Ulm, im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen oder am Bucher Stausee bei Rainau.

Ein Sommertag im Mai - perfektes Wetter für einen Ausflug, zum Beispiel ins Eselsburger Tal SWR Frank Polifke Zum Muttertag gabs in der Region Temperaturen um die 26 Grad. Da war die Brenz im Eselsburger Tal ein schönes Plätzchen zum Abkühlen SWR Frank Polifke Der Parkplatz am Eselsburger Tal war bald voll, die Autos - auch von außerhalb der Region - standen am Sonntag bis ins Tal hinein SWR Frank Polifke Auch für eine Fahrradtour in kurzen Hosen war der Sonntag wie gemacht SWR Frank Polifke Ob am Tisch oder in der grünen Wiese - Picknick im Freien stärkt nicht nur, sondern ist auch gut fürs Gemüt SWR Frank Polifke Die Felsengruppe der Steinerne Jungfrauen im Eselsburger Tal ist immer wieder eine Attraktion SWR Volker Wüst Der Bucher Stausee war am Muttertag ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel SWR Frank Polifke Beachvolleyball - wie hier am Sonntag am Bucher Stausee - macht Spaß und lässt sogar Mindestabstand zu SWR Frank Polifke