Zwei Politiker aus der Region sind am Mittwoch bei den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierungskoalition dabei. Am Vormittag gehörte Manuel Hagel aus Ehingen zur Sondierungsgruppe der CDU. Am Nachmittag ist Andreas Stoch aus Heidenheim Verhandlungsführer für die SPD. In den Sondierungsgesprächen will Ministerpräsident Kretschmann ausloten, mit wem die Grünen als Sieger der Landtagswahl eine gemeinsame Regierung bilden.