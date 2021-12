per Mail teilen

Der Landkreis Neu-Ulm hat einen weiteren Sondertermin für Kinderimpfungen angesetzt. Am 4. Januar soll im ehemaligen Sport-Sohn-Gebäude in der Augsburger Straße in Neu-Ulm der Kinderimpfstoff von Biontech verabreicht werden. Kinderimpfungen sind derzeit im Kreis Neu-Ulm ausschließlich bei solchen Sonderterminen möglich. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich.