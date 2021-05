Das Kreisimpfzentrum in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) bietet am kommenden Samstag, den 29.5., erneut einen Sondertermin für Über-60-Jährige an. Von 11 bis 15 Uhr wird der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson speziell für diese Altersgruppe verabreicht, so das Landratsamt. Anmeldungen sind am Donnerstag und Freitag möglich. Nähere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Alb-Donau-Kreises.