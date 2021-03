Die vorgeschlagenen Einsparungen beim geplanten Kombibad in Aalen haben am Mittwoch bei einer Sondersitzung des Gemeinderates keine Mehrheit gefunden. CDU und Grüne wollen weiterhin ein Schwimmbecken mit zehn Bahnen. SPD und Linke würden die Sparvariante mit acht Bahnen befürworten. Die Verwaltung mahnte, den Kostenrahmen von rund 44 Millionen Euro unbedingt einzuhalten. Der Bau des Frei- und Hallenbades in Aalen soll am 25.März beschlossen werden.