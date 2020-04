Der Landkreis Neu-Ulm weist darauf hin, dass für Haushalte, in denen infizierte Personen in Quarantäne leben, besondere Regeln für die Abfallentsorgung gelten. Neben dem Restmüll müssen während der Quarantänezeit auch Verpackungsabfälle sowie Altpapier und Biomüll in der Restmülltonne entsorgt werden. Diese Abfälle sind in reißfesten Müllsäcken zu verpacken. Einzelgegenstände wie Taschentücher dürfen nicht lose in die Tonnen geworfen werden.