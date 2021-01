per Mail teilen

Baden-Württemberg und Bayern arbeiten künftig noch enger bei der Entsorgung von Sondermüll zusammen. Die Umweltminister unterschrieben, zusammen mit Partnern der Entsorgungsindustrie, ein entsprechendes Papier.

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) betonte bei der Unterzeichnung am Montag die zukunftsweisende Notwendigkeit dieser strategischen Partnerschaft. "Kooperiert haben wir bisher schon und zukünftig werden wir dies intensiver machen. Wir geben den Bayern die Möglichkeit ihren zu deponierenden Abfall bei uns unterzubringen, umgekehrt können wir unsere zu verbrennenden Abfälle zu einem Großteil in die Verbrennungsanlage nach Ebenhausen bringen.", so Untersteller.

Zusammenarbeit seit 2012

Die beiden Länder arbeiten schon seit 2012 bei der Sondermüll-Entsorgung zusammen. In Baden-Württemberg wird der Sondermüll in einer Untertagedeponie der Südwestdeutschen Salzwerke bei Heilbronn untergebracht. Die Deponie in einem Salzstock soll bis zum Jahr 2029 entsprechend erweitert werden.