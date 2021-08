Die Sonderaktionen zu Coronaimpfungen im Landkreis Neu-Ulm werden sehr gut angenommen. Das meldet das Landratsamt. Im laufenden Monat August war der Impfbus bislang 16 Mal im Einsatz. Dabei ließen sich mehr als 1.000 Bürgerinnen und Bürger gegen das Corona-Virus impfen. Das sei ein großer Erfolg, sagte der stellvertretende Landrat Franz-Clemens Brechtel. Die Quote bei der Erstimpfung beträgt im Landkreis Neu-Ulm derzeit rund 60 Prozent, bei der Zweitimpfung geringfügig darunter. In den Impfbussen werden die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson verabreicht. Weitere Termine sind am Freitagnachmittag an der Rothtalhalle in Buch und am Samstag an drei Standorten in Illertissen.