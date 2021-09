Auf der Ostalb ist das Programm der Sommerschulen gestartet. Im Gegensatz zu den sogenannten Lernbrücken stehen hier Themen im Fokus, die eher nicht im Lehrplan auftauchen.

Auf den ersten Blick sieht der Computerraum im Hans-Baldung-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd wie jeder x-beliebige Computerraum aus. Ein PC steht neben dem anderen, davor sitzen etwa 15 Teenager. Doch wer zwei Mal hinschaut, erkennt dann doch etwas Ungewöhnliches. Auf einem Tisch steht ein Modellauto. Karosserie hat es keine, aber vier Räder, Elektomotor, und elektronische Teilchen, mit denen der Laie wenig anfangen kann. Jonas und Dennis schon eher. Die beiden 13-Jährigen lernen gerade, wie "ein Fahrzeug, das auch fahren kann, programmiert wird".

Bei der Sommerschule in Schwäbisch Gmünd lernen Jugendliche, wie sie ein Auto programmieren. SWR Frank Polifke

Sommerschulen in 81 Städten in BW

Insgesamt 81 Städte in Baden-Württemberg bieten dieses Jahr eine Sommerschule an. Neben Schwäbisch Gmünd gibt es auch in Aalen, Ellwangen, Oberkochen, Munderkingen und Laupheim für die Jugendlichen ein Programm in den Ferien. Schwäbisch Gmünd macht zum ersten Mal mit. Alle Schultypen sind vertreten.

Neben dem Baldung-Gymnasium hat auch die Rauchbein-Grund--und Werkrealschule sowie die Schiller-Realschule ein Programm auf die Beine gestellt. Das Motto lautet dort "Nachhaltigkeit". Die Kinder lernen, wie ein Feuchtbiotop angelegt wird und arbeiten beim Schulbauernhof mit, den es an der Rauchbeinschule praktischerweise gibt.

Theaterspielen in der Sommerschule

Ein anderer Partner der Gmünder Sommerschule ist die Jugendkunstschule. Leiterin Gerburg Maria Müller hat eigens ein Theaterstück geschrieben, auch das befasst sich mit "Nachhaltigkeit". Es ist ein Piratenstück zum Thema "Müllvermeidung". "Die Piraten lernen im Laufe der Geschichte, dass die Menschen gar nicht nachhaltig sind und versuchen dieses Problem zu lösen", erzählt Müller. Die Schülerinnen und Schüler können entweder selbst im Stück mitspielen oder die Kulissen bauen. Beim Elternfest am Ende der Sommerschule soll das Stück aufgeführt werden.

In den Sommerschulen stehen meist Zusatzfähigkeiten auf dem Programm. In der Schillerschule in Aalen wird jedoch der Schulstoff vertieft - auf eine andere Art und Weise. "Deutsch im Wald" heißt die Aktion, was genau da vermittelt wird, wolle man noch nicht verraten, hieß es von Seiten der Schule. Das Projekt startet erst kommende Woche. Im Mittelpunkt soll Rechtschreibung und Kommunikation stehen. Auch in Oberkochen werden Schulfächer und Zusatzkenntnisse kombiniert. Ernst-Abbé-Gymnasium und Dreißentalschule bieten einen Einblick ins Thema "Zeitung machen", nutzen also auch Kenntnisse aus dem Fach Deutsch.

Bei den Sommerschulen geht es vor allem um die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Gerade in Corona-Zeiten und am Übergang zwischen Ferien und Unterricht sei das wichtig, heißt es.