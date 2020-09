Eine Woche vor Schulbeginn hat am Montag an zahlreichen Schulen in der Region von Ellwangen bis Ehingen die sogenannte Sommerschule begonnen. Eine Woche lang soll Lernstoff etwa in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch vertieft und damit Defizite behoben werden. Gleichzeitig gibt es Freizeitangebote in Sport, Kultur, Natur und Technik. Die 54 Sommerschulen im Land werden vom Kultusministerium unterstützt.