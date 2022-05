Neuer Ulmer Befehlshaber Sollfrank sieht in Ukraine-Krieg "Zeitenwende"

Erstmals seit seiner Übernahme des Nato-Kommandos in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne hat sich am Montag Alexander Sollfrank den Fragen der Presse gestellt. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema.

Der neue Befehlshaber Sollfrank bei seiner ersten Fragenrunde mit der Presse. SWR Uli Zwerenz

Der Krieg in der Ukraine sei eine Zeitenwende, sagte Sollfrank am Montag in Ulm. Es fühle sich komisch an, dass es wieder Krieg gebe. "Für uns ist das eine Herausforderung, nicht zu zögern und rational zu überlegen, was zu tun ist", sagte der neue Befehlshaber bei einer Pressekonferenz. Sollfrank hat den Posten mitten im ersten großen Einsatz übernommen: der Truppenverlegung von tausenden Soldaten an die Ostflanke der Nato wegen des Krieges in der Ukraine. "Wir haben vom Baltikum bis nach Rumänien Kräfte eingesetzt", erläuterte Sollfrank den Einsatz. Mit Waffenlieferungen habe Ulm nichts zu tun, so der neue Befehlshaber.

Sollfrank: "Klare Botschaft" an Russland

Das Handeln der Nato sei "eine klare Botschaft" an Russland, sagte Sollfrank dem SWR. Wichtig sei das Verhindern russischer Angriffe auf Nato-Territorien. "Die Abschreckung funktioniert. Das kann man feststellen. Und das ist das, worauf wir uns tagtäglich konzentrieren", erläuterte Sollfrank.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montagvormittag bei seiner Rede anlässlich des 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erneut dem Westen vorgeworfen, die "militärische Intervention" provoziert zu haben.

Übernahme mitten in der Truppenverlegung

Generalleutnant Alexander Sollfrank hat Mitte März seinen neuen Posten in Ulm angetreten. Der 55-Jährige folgt auf Generalleutnant Jürgen Knappe. Bislang war Sollfrank im Auftrag des Generalinspekteurs der Bundeswehr mit den Grundsätzen zur Führung zum Einsatz der Streitkräfte befasst. Unter anderem war er davor Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte in Calw.

In Ulm sind zwei internationale Truppenverbände angesiedelt. Das Nato-Kommando JSEC (Joint Support and Enabling Command) ist zuständig für Truppenverlegungen im großen Stil, aktuell für 40.000 Soldatinnen und Soldaten an die Ostflanke. Das zweite Kommando ist den EU-Streitkräften zugeordnet. Es heißt "Multinationales Kommando Operative Führung". Im Bedarfsfall stellt das Ulmer Kommando Personal und Material zur Planung und Führung multinationaler Einsätze von Streitkräften der EU sowie der Nato.