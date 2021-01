Eine Solidaritätsplakette soll Guggenmusik-Gruppen aus dem Ostalbkreis unterstützen. Abgesagte Veranstaltungen haben manche in Finanznot gebracht, teilte das Landratsamt in Aalen bei einem Pressegespräch mit. Auf der Plakette ist ein weinender Clown zu sehen, der tatenlos in einem Sessel sitzt. Dazu die Inschrift „Fasnacht im Herzen 2021“. 3.000 Plaketten produziert eine Schwäbisch Gmünder Metallwarenfabrik, finanziert von Sponsoren. Kostenlos an rund 20 Guggenmusik-Gruppen im gesamten Ostalbkreis verteilt und für fünf Euro über soziale Netzwerke verkauft, sollen sie jede Band um 750 Euro bereichern. Deren Kassen sind derzeit leer, weil die Einnahmen fehlen: Feste sind abgesagt und damit Gelegenheiten zum Verkauf von Speisen und Getränken. Die Solidaritätsplakette könnte an Wert zulegen, als einzige Ostälbler Faschingsplakette dieser Saison.