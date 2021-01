per Mail teilen

In der Region Oberschwaben sind derzeit insgesamt 23 Bundeswehr-Soldaten zur Unterstützung bei Schnelltests in Pflegeheimen im Einsatz. Nach Auskunft des Landeskommandos Baden-Württemberg helfen 18 Soldaten im Kreis Biberach aus. Weitere fünf Soldaten werden in Pflegeheimen des Alb-Donau-Kreises eingesetzt. Vom Ostalbkreis und dem Kreis Heidenheim gibt es bislang laut Landeskommando keine Anträge auf Amtshilfe.