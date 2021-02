Soldaten aus Ulm und Dornstadt sollen in Portugal helfen

Ein Intensivkrankenpfleger aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm gehört zu einem Hilfseinsatz der Bundeswehr, der am Mittwoch nach Portugal startet. Auf einen Einsatz bereitet man sich auch in Dornstadt vor.