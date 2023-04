Bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm wächst auf einem Wasserhochbehälter eine Wiese. Darauf stehen Photovoltaik-Module und produzieren Strom. Und das effektiver als ohne Dachbegrünung.

Grüner Strom vom grünen Dach – das geht: Auf einem Wasserhochbehälter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wächst eine Wiese. Darauf sind Photovoltaik-Module montiert, um Strom zu produzieren. Im Verbund scheint dies ein perfektes Duo zu sein. Die Erträge sind höher als ohne Dachbegrünung, haben Experten der SWU festgestellt.

Dachgrün bei den SWU: keine gewöhnliche Wiese

"Hier war die Begrünung schon da. Es ist auch keine gewöhnliche Begrünung, weil es ja eigentlich eine Wiese ist. Üblicherweise hat man ja Pflanzen darauf, die nicht sehr hoch wachsen und wenig Pflege erfordern. Hier haben wir jetzt Gras im Grundsatz, was doch im Sommer relativ hoch wächst und auch Pflegebedarf fordert", so Tom Renken von den Stadtwerken, der die Versuchsanlage betreut. Zwei Mal im Jahr wird der Aufwuchs mit dem Freischneider gemäht.

Damit die Pflanzen ausreichend Licht bekommen, kann man aber nur halb so viele Module wie ohne Begrünung aufs Dach bauen. Ein schlechtes Geschäft? Nicht unbedingt. Denn Photovoltaikmodule auf einem begrünten Dach haben eine höhere Effizienz, erklärt Roland Mäckle von der Regionalen Energieagentur Ulm.

Photovoltaik durch Dachgrün effektiver

Warum das so ist? "Weil man durch das Pflanzenwachstum unten drin geringere Temperaturen hat durch die Verdunstungsenergie", sagt Mäckle. Denn Pflanzen verdunsten Wasser und kühlen somit die unmittelbare Umgebung. "Und wenn die Module kühler sind, haben sie eine höhere Leistung und erzeugen mehr Strom dabei." Die Anlage arbeitet am effizientesten bei niedriger Temperatur und Sonnenlicht so Mäckle. Das zeige sich etwa, wenn die Temperaturen draußen noch niedrig seien, aber die Sonne schon kräftiger wird. Dann bringe die Anlage die höchsten Erträge.

Solar und Gründach - auch was für Häuslebauer

Wer neu baut oder auf ein bestehendes Dach eine Dachbegrünung mit Photovoltaikanlage machen lassen will, sollte zuerst einen Statiker fragen. Und danach schauen, dass Dachdecker, Photovoltaik-Installateur und die Dachbegrünungs-Firma nach einem gemeinsamen Plan vorgehen, so Roland Mäckle von der Regionalen Energieagentur: "Und dann braucht man natürlich den entsprechenden Menschen, der diese Dachbegrünung so aufbaut, dass die Module entsprechend positioniert werden können - von der Befestigung, Windsicherung und allem, was dazu gehört."

Gründach und Photovoltaik - zukunftsfähige Kombination

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Wasser-Hochbehälter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ist auf schweren Betonsteinen befestigt, die auf der Dachbegrünung stehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, insbesondere dann, wenn Dachbegrünung und Photovoltaikanlage gleichzeitig geplant werden.

SWU: "Wir würden es auf jeden Fall wieder machen."

So haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm künftig vor allem die Dächer im Blick, die eh erneuert werden müssen. Um dann wieder beides anzulegen: eine Dachbegrünung und eine PV-Anlage, erzählt Anlagenbetreuer Tom Renken und kommt zu folgendem Schluss: "Wir würden es auf jeden Fall wieder machen. Das ist hier tatsächlich ein Testversuch gewesen, weil wir mehrere Hochbehälter haben, die eine Begrünung haben."

Bei dem Versuch habe man aber viele neue Erkenntnisse gewonnen, etwa über das Wachsen des Grases oder, wie es ist, wenn Grashalme die Module beschatten. "Dies hat übrigens eine geringere Auswirkung, als man es vermuten mag", so Renken.