Ein 27-Jähriger hat nach Angaben der Polizei zugegeben, seinen Vater getötet zu haben. Sie lebten zusammen in einer Wohnung in Heubach (Ostalbkreis).

Ein 27-Jähriger aus Heubach (Ostalbkreis) steht laut Polizei in dringendem Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. Der Sohn hat gestanden, den Vater mit einem Messer erstochen zu haben. Die beiden lebten in einer gemeinsamen Wohnung.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen mitteilten, hatte sich der Sohn in der Nacht von Montag auf Dienstag per Notruf bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Beim Eintreffen fanden Polizei und Rettungskräfte den 61-Jährigen leblos vor. Er starb trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Tatort.

Der 27-jährige Tatverdächtige ließ sich in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Laut einem Polizeisprecher gibt es Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung des jungen Mannes. Zum Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt.