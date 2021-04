Seit einer Woche wird in den Hausarztpraxen geimpft. Der Andrang an Impfwilligen ist groß. Doch nicht immer läuft alles rund, einige Hausärzte haben weiterhin mit Problemen zu kämpfen.

Teilweise stand das Telefon in der Praxis von Jörg Sandfort nicht mehr still, das E-Mail-Postfach quoll über: Bis zu 600 Anfragen erreichten den Arzt aus Steinheim (Kreis Heidenheim) per E-Mail und Telefon - an einem Tag. Das dürfte kommende Woche noch mehr werden, wenn Menschen ab 60 Jahren geimpft werden dürfen.

Großer Aufwand für die Impfungen bei Hausärzten

Der Aufwand, den Jörg Sandfort dafür betreibt, ist enorm. Drei Arzthelferinnen sind in einem separaten Raum mehrere Stunden beschäftigt, den empfindlichen Biontech-Impfstoff vorzubereiten. Ein Fläschchen reicht für sechs Impfdosen, manchmal auch für sieben. Zum Schluss werden die Spritzen bereitgelegt, die Ärzte holen sie im Minutentakt ab. Sie impfen knapp 100 Menschen an diesem Nachmittag, einer davon ist Peter Wengefeld aus Heidenheim. Der 77-Jährige ist froh, das Biontech-Vakzin zu bekommen, er hätte aber auch das von Astrazeneca genommen.

Der Impfstoff des schwedisch-englischen Unternehmens wird ab kommende Woche zusätzlich zu Biontech an die Hausarztpraxen geliefert. Sandfort will die Patienten selbst wählen lassen. Allerdings mit der Ansage, dass "die Warteliste für den Biontech-Impfstoff deutlich länger als für den Astrazeneca-Impfstoff ist", so Sandfort.

Überzeugungsarbeit für Astrazeneca

Jörg Sandfort ist sich sicher: Für Astrazeneca-Impfungen muss er deutlich mehr Überzeugungsarbeit leisten als für Biontech. Er glaubt, dass das gelingt und dass das Kommen und Gehen an Impfwilligen unabhängig vom Impfstoff weiter zunimmt.