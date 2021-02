Es geht wieder los: Ab der kommenden Woche öffnen Kitas und Grundschulen wieder. Aber wie bereiten sich die Schulen vor? Und wie wird der Unterricht ablaufen? Ein Beispiel aus Ulm.

Die Jörg-Syrlin-Grundschule in der Ulmer Weststadt. Lehrerin Cornelia Grimm steht im Zimmer ihrer dritten Klasse. Dort hat sie Namensschilder auf die Tische geklebt, damit sich die Kinder auch wirklich nur dort hinsetzen, wo sie sollen. Jeder zweite Platz muss frei bleiben. Das sollte aber kein Problem sein, weil ohnehin nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler da sein wird.

Rektorin Elke Ruhland (li.) und Lehrerin Cornelia Grimm bereiten sich auf die Wiedereröffnung der Jörg-Syrlin-Grundschule in Ulm vor. SWR Isabella Hafner

Am Montag gehe es mit den Jahrgangsstufen eins und zwei los, aber jeweils nur mit Präsenzunterricht für die halbe Klasse. Die andere Hälfte müsse zu Hause bleiben und bekomme Materialpakete mit Aufgaben, so Grimm. Mitte der Woche werde getauscht. In der Folgewoche kommen dann die dritten und vierten Klassen in die Schule.

"Der Schulbeginn stellt für uns schon die eine oder andere größere Herausforderung dar." Elke Ruhland, Rektorin der Jörg-Syrlin-Grundschule

Innerhalb von zwei Wochen geht demnach jeder Schüler und jede Schülerin immer nur zweieinhalb Tage in die Schule. Die restliche Zeit ist Homeschooling angesagt. Das alles sei gar nicht so einfach zu organisieren, sagt Rektorin Elke Ruhland. Die Klassen müssten aufgeteilt und die Notbetreuung organisiert werden, darüber hinaus müsse man den Fernunterricht und die Lernpakete zusammenstellen.

Auch im Lehrerzimmer laufen die Vorbereitungen für Montag. SWR Isabella Hafner

"Wir multiplizieren möglicherweise Infektionsherde, dessen sind wir uns bewusst." Elke Ruhland, Rektorin der Jörg-Syrlin-Grundschule

Dennoch wollten sie und ihre Kolleginnen den Kindern Sicherheit geben und ihnen zeigen, "dass die Schule da ist und für sie wieder offen ist". Aber sie weiß auch, "dass die Situation nicht ungefährlich ist". Denn Infektionsherde würden möglicherweise multipliziert, "dessen sind wir uns bewusst." Durch so wenige Berührungspunkte wie möglich versuche man aber, dem entgegenzuwirken.

Wie es in den Schulen und Kitas ab Montag weitergeht Wer darf zurück in die Schule?

Für die Grundschüler geht es als erstes los. Geplant ist für sie ein Wechselunterricht. Das heißt: Die Hälfte einer Klasse soll von zu Hause im Fernunterricht lernen und die andere Hälfte in der Schule. Danach wird gewechselt. Ob der Wechsel nach einer Woche erfolgt oder in kürzeren Abständen, überlässt das Kultusministerium den Schulen. Wichtig seien aber möglichst konstante Gruppen. Auf diese Weise soll es pro Woche mindestens zehn Präsenzstunden geben. Bedeutet das für den Unterricht dennoch Abstriche?

Ja. Die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht haben beim Präsenzunterricht Vorrang - ebenso die Vorbereitung der Abschlussklassen für den Übergang auf eine weiterführende Schule. Sportunterricht wird es weiterhin nicht geben. Und wenn ich mein Kind nicht in die Schule schicken möchte?

Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Und wer wiederum keine Möglichkeit hat, sein Kind zu Hause zu betreuen, kann es weiterhin zur Notbetreuung in die Schule bringen. Was ist mit den weiterführenden Schulen?

Für Abschlussklassen soll es hier ebenfalls ab Montag Wechselunterricht geben. Über den Umfang des Präsenzunterrichts entscheiden die Schulen selbst. Für alle anderen Schüler soll das "perspektivisch" auch wieder möglich sein - sofern es das Infektionsgeschehen erlaubt, heißt es vom Ministerium. Wie geht es in den Kitas weiter?

Sie sollen ab Montag in den "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" zurückkehren. Dabei sollen die Einrichtungen weiter darauf achten, dass sich die Gruppen nicht durchmischen und dass die bestehenden Hygienekonzepte strikt befolgt werden. Quelle: dpa

Stadt Ulm kauft 50.000 Schnelltests

Neu ist ab sofort außerdem, dass Lehrkräfte sowie Erzieher und Erzieherinnen in Baden-Württemberg zwei Mal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest in einer Apotheke oder Arztpraxis machen können. Weil die Stadt Ulm aber Engpässe befürchtet, hat sie nach eigenen Angaben selbst 50.000 Tests beschafft. Die Selbsttests sollen Lehrer, die dafür eingelernt werden, schließlich an ihren Kollegen durchführen.

Hier packt die Ulmer Feuerwehr die Tüten mit den Corona-Schnelltests, die an Schulen und Kitas ausgegeben werden. Pro Tüte werden zwei Tests mit entsprechendem Material zusammengepackt. Stadt Ulm/Adrian Röhrle

Mit den Testungen soll laut Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) das Ansteckungsrisiko weiter minimiert werden. Zusammen mit den Hygieneregeln sei nun für größtmögliche Sicherheit gesorgt. Die Schnelltests, mit denen Schulen und Kitas versorgt werden, sind bislang nicht für Kinder gedacht. Vor Ort und mit Videos im Internet soll die Testanwendung den Beschäftigten erklärt werden. Auch eine Hotline ist dafür geschaltet.