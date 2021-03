Skispringerin Anna Rupprecht vom SC Degenfeld im Ostalbkreis hat am Mittwochabend bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf bei der Premiere von der Großschanze Platz 15 belegt. Sie freue sich über das für sie "total gute Ergebnis", sagte die 24-Jährige nach dem Wettkampf - vor allem angesichts fehlender Trainingssprünge von der Großschanze und des Fast-Sturzes in Titisee. Im nächsten Sommer werde sie hart an sich arbeiten müssen, um "das hinzubekommen". Die 24-Jährige hatte am Sonntag mit dem deutschen Mixed-Team die Goldmedaille gewonnen.