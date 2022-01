Skifahren während Corona: Diese Betriebe in der Region sind geöffnet

Trotz des wenigen Schnees sind an diesem Wochenende ein paar Skiliftbetriebe in der Region geöffnet. Welche Corona-Regeln gelten und auf was Sportwillige achten müssen, hier im Überblick:

Der Skiclub Heubach-Bartholomä im Ostalbkreis hat Anfang der Woche den Liftbetrieb aufgenommen. An diesem Wochenende startet zudem ein Skikurs. Auf dem Vereinsgelände gilt laut Betreiber die 2G-Regel. Skifahrerinnen und -fahrer müssen geimpft oder genesen sein. Wer sich in der Vereinshütte bei einem Getränk aufwärmen möchte, benötigt einen 2G-Plus-Nachweis.

Was bedeuten 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G Plus, 3G und 3G Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Loipen teilweise gespurt

Die Wirtsbergloipe, Kitzingloipe sowie die Turnerheimrunde und Nachtloipe sind nach Angaben des Betreibers teilweise gespurt. Im Gmünder Teilort Weiler in den Bergen gibt es am Wochenende Anfänger- und Fortgeschrittenen-Skikurse. Laut Verein ist täglich eine Anmeldung bis 12 Uhr möglich.

In Laichingen im Alb-Donau-Kreis sind die Loipen nicht in Betrieb. Die Lifte sind jedoch geöffnet. Vor Ort gilt die 2G-Plus-Regel. Außerdem müssen laut Homepage des Betreibers in Wartebereichen und Liften Masken getragen werden. Gleiches gilt für den Skilift Halde in Westerheim (Alb-Donau-Kreis). Auch eine Einkehrmöglichkeit ist dort geöffnet.

Skifahren in Westerheim ist aktuell möglich. imago images Imago images / Wilhelm Mierendorf

Nicht in Betrieb mangels Schnee

Viele Betriebe in der Region sind aufgrund des wenigen Schnees jedoch geschlossen. Der Albuch Skilift in Schnaitheim (Kreis Heidenheim) ist laut Homepage nicht geöffnet. Auch der Skilift am Hochberg und der Skilift Beiningen bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) sind nicht in Betrieb. In den kommenden Tagen soll es laut Deutschem Wetterdienst zwar weiter kalt, aber trocken bleiben.

Generell macht den Betreibern der schneearme Winter Sorgen. Dazu kommen die Corona-Auflagen, die eine Hürde für die Gäste seien, sagten Skilift-Betreiber dem SWR.