Bilanz der Skilifte: Zwischen Zufriedenheit und Frust

Die Skisaison auf der Schwäbischen Alb ist schlecht gelaufen. Doch während die Betreiber in Westerheim dennoch recht zufrieden sind, wird in Laichingen übers Aufhören nachgedacht.

Die Skilifte in Westerheim und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind im vergangenen Winter nur an einzelnen Tagen in Betrieb gewesen. Für die Piste in Laichingen könnte es sogar der letzte Winter mit Liftbetrieb gewesen sein.

Skilift Laichingen: Ein Minusgeschäft

Die Unzufriedenheit ist Kurt Pöhler deutlich anzumerken. Der Laichinger betreibt den Skilift im Ort. Ob er das auch im nächsten Jahr noch macht, will er in den kommenden Wochen entscheiden. Denn das Geschäft ist laut Pöhler in den beiden vergangenen Jahren mehr als bescheiden gewesen.

Vom Minusgeschäft kann kein Unternehmen leben.

Das Hauptproblem: Zu wenig Schnee. Höchstens zehn Zentimeter seien in diesem Winter liegen geblieben. Pöhlers Skilifte seien daher nur sieben Tage im Einsatz gewesen. Dann zwar gut besucht. Für einen wirtschaftlichen Betrieb brauche es aber mindestens 20 Skitage. "Vom Minusgeschäft kann kein Unternehmen leben", erklärt Pöhler.

Ein weinendes Auge in Blaubeuren-Beiningen

"Mit einem weinenden Auge" blickt auch Erich Straub auf die Saison. Seit 55 Jahren betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Elfriede den Skilift in Blaubeuren-Beiningen im Alb-Donau-Kreis. Gerade erst hat er eine vierstellige Summe in den Schlepplift gesteckt. "Ein Verlustgeschäft von A bis Z", schnaubt Straub.

An keinem einzigen Tag hätten die Bügel des Schlepplifts in Beiningen ihre Runden gedreht. Und das schon das zweite Jahr in Folge. Eine Schließung kommt für die Straubs trotzdem nicht in Frage. "Wir haben so dankbare Skifahrer, wir können nicht schließen." Auch nicht, wenn in den nächsten Jahren wieder kaum Schnee fällt. "Wir bleiben auf, auch in Zukunft."

Westerheimer Familienbetrieb: "Jede Saison ist anders"

Beim Westerheimer Familienbetrieb Skilift Halde hingegen ist man mit der Saison zufrieden. Neben dem Lift unterhält Margret Bek gemeinsam mit Mann Franz eine Gaststätte. Im vergangenen Winter habe man in Westerheim nur vier Tage Schnee gehabt. Diese Saison seien es immerhin zwei Wochen gewesen, mit großem Andrang. Auch, wenn die Schneeverhältnisse laut Betreiberin oft grenzwertig gewesen sind, maximal fünf Zentimeter hoch. "Jede Saison ist anders", so Bek. Seit mehr als 50 Jahren betreibt sie den Skilift. Aufhören will sie nicht.