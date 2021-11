per Mail teilen

Skirennläufer Daniel Bohnacker aus Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis hat am Wochenende einen spektakulären Sturz auf der Olympiastrecke in Peking glimpflich überstanden. Bohnacker zog sich nach Angaben des deutschen Skiverbandes bei dem Ski-Cross-Weltcuprennen eine leichte Gehirnerschütterung zu. Er war zuvor mit einem anderen Rennläufer kollidiert und dann in den Fangzaun geschleudert worden.