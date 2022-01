per Mail teilen

Skicrosser Daniel Bohnacker vom SC Gerhausen bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ist im deutschen Kader für die Olympischen Winterspiele in Peking. Am Mittwoch wurden 184 Athletinnen und Athleten für das Aufgebot vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) benannt. Demnach ist es die kleinste deutsche Olympia-Mannschaft für Winterspiele in diesem Jahrtausend, heißt es von den Verantwortlichen. Der 31-Jährige gehört zu den fünf Frauen und vier Männern des deutschen Ski-Freestyle-Teams.