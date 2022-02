per Mail teilen

Skicrosser Daniel Bohnacker aus Blaubeuren ist bei den Olympischen Spielen in Peking im Viertelfinale ausgeschieden. Der 31-Jährige vom SC Gerhausen wurde immerhin bester Deutscher. Die anderen schieden bereits in den Achtelfinalläufen aus. Im Viertelfinale kam Bohnacker allerdings bei vier Teilnehmern am Freitagmorgen als Letzter ins Ziel.