In Sontheim an der Brenz (Kreis Heidenheim) hat am Samstagabend ein Skateboard-Fahrer bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben hatte der 33-Jährige auf abschüssiger Strecke in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Roll-Brett verloren und war gestürzt.