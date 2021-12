Statt Weihnachtsmarkt: Orangenmann in Schwäbisch Gmünd liefert aus

Nach der Absage der Weihnachtsmärkte sitzen viele Händler in der Patsche. In Schwäbisch Gmünd bringt ein Sizilianer seine Orangen jetzt anders an den Kunden.

Die Beschicker der Weihnachtsmärkte in der Region haben es nicht leicht dieses Jahr. Alle Märkte wurden abgesagt, viele Händler bleiben auf ihren Waren sitzen. Das muss nicht sein, sagt sich die Stadt Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Sie hat unter anderem Orangenzüchter Bernardo Cirulla aus Sizilien geholfen, der extra Orangen und Mandarinen nach Gmünd gebracht hatte: mit dem "Orangen-Express". Im Sprinter bereiten der sizilianische Orangenmann mit Unterstützung eines Freundes die nächste Lieferung vor SWR Orangen-Express für Beschäftigte von Gmünd Ausgedacht hat sich das ganze die Stadtverwaltung. Nachdem sie den Weihnachtsmarkt absagen musste, war schnelle Hilfe für die Händler gefragt. Kurzerhand schrieb Event-Manager Robert Frank alle Beschäftigten der Stadt an und fragte, ob sie Orangen möchten. Die hohe Resonanz hat ihn selbst überrascht. "Ich bin echt überwältigt gewesen, und überfahren worden, muss man sagen, von den Bestellungen." Statt im Marktstand zu stehen, liefert Bernardo Cirulla jetzt einfach aus. Unterstützung bekommt er dabei von einem befreundeten Italiener, Feinkosthändler Pietro Comite. Die beiden haben viel zu tun. Im Schwäbisch Gmünder Rathaus eilen sie von einer Bürotür zur nächsten, bringen Orangen und Mandarinen kistenweise persönlich zum Kunden und haben dabei auch Zeit für einen kleinen Plausch zwischen Tür und Angel. "Guten Morgen, wir bringen die Vitamine aus Sizilien" Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben ordentlich bestellt: hauptsächlich Orangen und Mandarinen, aber auch Pistaziencreme, Mandeln und Olivenöl aus Sizilien. Eine größere Sprachbarriere wird dabei durch Freundschaft überwunden. Freund hilft Sizilianer beim Übersetzen Der sizilianische Züchter spricht nämlich kein Deutsch. Auch deswegen hilft ihm sein Freund Pietro - unentgeltlich. Kaum zurück in Pietros Feinkostladen klingelt das Telefon. Bernardos Verwandte zeigen in einem Video-Anruf, wie die nächste Ladung Mandarinen und Orangen in Sizilien geerntet werden. Zwischengelagert werden die Orangen bei einem befreundeten italienischen Feinkosthändler, bald stellt Schwäbisch Gmünd aber vorübergehend leerstehende Geschäfte zur Verfügung. SWR Die neue Ernte ist bald in Gmünd. Ihren "Orangen-Express" werden die beiden dann aber laut Event-Manager Frank gar nicht mehr brauchen: Die Stadt installiert nämlich Weihnachtsmarkt-Popup-Shops in leerstehenden Ladengeschäften in der Innenstadt. Dort hat auch Bernado Cirulla Räume bekommen. Die Bestellungen wurden daher eingestellt. Fast schon ein bisschen schade, denn wer bekommt nicht gerne Südfrüchte ins Büro geliefert? Mit original italienischem Akzent.