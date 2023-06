per Mail teilen

Auf der Ulmer Wilhelmsburg wird wieder gesungen - und dieses Mal sogar gebetet: Das Theater Ulm zeigt das Musical "Sister Act". Die Ulmer Sängerin Siyou spielt die Hauptrolle der Deloris.

Die Ulmer Wilhelmsburg wird für die kommenden Wochen zum Nonnenkloster. Am Freitag hat dort das Musical "Sister Act" Premiere. Mit dabei ein recht bekanntes Gesicht aus der Gospel-Szene: Die Ulmer Sängerin Siyou Isabelle Ngnoubamdjum spielt die Hauptrolle der Nachtclubsängerin Deloris van Cartier. Ngnoubamdjum wird sich mit Vanessa Weiskopf, einer erfahrenen Musical-Darstellerin, abwechseln.

Theater Ulm inszeniert Musical "Sister Act" auf der Ulmer Wilhelmsburg

Viele kennen den Film mit Whoopi Goldberg in der Titelrolle, auf dem das Musical "Sister Act" basiert. Darin geht es um die Geschichte der Nachtclubsängerin Deloris, die Zeugin eines Mordes wird und sich vor den Gangstern ausgerechnet in einem Nonnenkloster versteckt und dort zur supererfolgreichen Chorleiterin wird.

"Da sind ganz viel Emotionen, ganz viel Tanz, ganz viele Farben, ganz viel Choreografie. Vor allen Dingen ganz viel Freude und ganz viel Spaß."

"Sister Act" auf der Wilhelmsburg - Emotionen, Farben, Freude auf der Bühne

Für die Ulmer Sängerin Siyou ist das Mitwirken bei einem Musical eine ganz neue Herausforderung. Es sei eine "Metamorphose", sich in die Rolle hineinzufinden, sagt sie im SWR-Interview. Im Musical gehe es um eine Frau, die sich auf den Weg zu sich selbst mache. Es gebe aber auch ganz viele Verbindungen zum Thema Freundschaft und um das Gefühl, angekommen zu sein. Vor allem seien viele Emotionen im Spiel, Tanz, Farben und ganz viel Spaß. "Ich glaube, dass so etwas wirklich ganz wichtig ist", so Siyou.

Das Musical Sister Act wird ab Freitag auf der Ulmer Wilhelmsburg aufgeführt. SWR Markus Bayha

Nicht nur bekannte Ohrwürmer im Musical

Die Hits aus dem turbulenten Film mit Whoopi Goldberg in der Titelrolle kennen viele. basiert. Doch manch Bekanntes wird auf der Bühne nicht zu hören sein, erzählt Regisseur Benjamin Künzel. Denn Film und Musical unterscheiden sich musikalisch grundlegend. "Das war auch ein Wunsch von Whoopi Goldberg, die das Musical mitproduziert hat, dass es eben kein Abklatsch vom Film ist, der auf die Bühne kommt, sondern ein wirklich neu komponiertes Musical, das musikalisch die Charaktere und die Situationen erfasst", so Künzel.

Es seien aber kraftvolle, gute Musicalsongs, die die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten dürfen. Viele Hits könne man mitsingen. "Und nach ein paar Minuten haben Sie Ohrwürmer. Und Sie werden rausgehen und sich einfach nur freuen", verspricht der Regisseur.

Vorstellungen von "Sister Act" auf der Ulmer Wilhelmsburg Die Premiere von "Sister Act" findet am Freitagabend um 20:30 Uhr statt. Das Musical Sister Act wird ab Freitag auf der Ulmer Wilhelmsburg aufgeführt. Hauptdarstellerin ist die Ulmer Sänger Siyou Ngnoubamdjum. SWR Markus Bayha Die nächsten Aufführungstermine: Sonntag, 11.6.

Dienstag, 13.6.

Mittwoch, 14.6.

Freitag, 16.6. Insgesamt sind bis 18. Juli 24 Vorstellungen geplant.

Musical auf der Wildhelmsburg - Spielfreude "bei allen riesig"

Er sei zwar sehr zufrieden, aber auch ein wenig angespannt, hieß es von Regisseur Benjamin Künzel nach der Generalprobe in dieser Woche. Technisch habe alles funktioniert. Es sei aber ein großer Druck, da oben zu inszenieren, einfach weil man weiß, die Zuschauerränge sind groß, da müssen viele Leute kommen. "Man hat nicht den Raum für Experimente, von daher alles erstmal gut so." Es seien tolle Leute, die beim Musical mitmachten. Vor allem Hauptdarstellerin Siyou habe eine unschlagbare Natürlichkeit und dadurch eine große Authentizität. Die Spielfreude sei bei allen riesig. Jetzt hoffe man nur noch, dass niemand krank wird und, dass das Wetter mitspielt.