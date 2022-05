Theater zeigt "Sister Act" auf der Wilhelmsburg

Das Theater Ulm zeigt im nächsten Sommer bei seiner Freilichtaufführung auf der Wilhelmsburg das erfolgreiche Musical "Sister Act". Die Geschichte der swingenden Klosterschwestern verspreche mit Ohrwürmern im Stil von Gospel, Rock und Disco bestes Entertainment, teilte das Theater Ulm am Freitag mit. Die Premiere findet am 9. Juni 2023 statt. Der "Musicalsommer" findet alle zwei Jahre auf der Wilhelmsburg statt. Das letzte Mal wurde "Ich bin ein Berblinger" über die tragische Figur des Schneiders von Ulm aufgeführt, der als mutiger Flugpionier in der Donau scheiterte. Die Wilhelmsburg, die in ihrem Innenhof 1.500 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet, gehört zur ehemaligen Bundesfestung Ulm.