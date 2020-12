Der traditionelle Silvesterritt in Westhausen im Ostalbkreis wird in diesem Jahr nicht in seiner bekannten Form stattfinden. Ganz ausfallen wird er aber auch nicht.

Um 11 Uhr findet an Silvester ein Online-Gottesdienst statt. Er wird aus der Pfarrkirche in Westhausen ab 11 Uhr übertragen. Der übliche Gottesdienst in der Silvesterkapelle fällt aus. Danach wird auch kein Pferdeumzug stattfinden. Das teilte die Kirchengemeinde auf SWR-Anfrage mit.

Rund 230 Reiter beteiligten sich 2019 am Silvesterritt in Westhausen (Ostalbkreis) SWR Martin Miecznik

Stattdessen will der Pfarrer von Westhausen alleine, mit der Reliquie, durch den Ort reiten, um ein Jahrhunderte alte Gelöbnis umzusetzen. Damit sich am Straßenrand keine Menschengruppen bilden, bleibt die Startzeit des Ritts geheim. Statt hunderten Pferden, wie in den letzten Jahren, wird nur ein Pferd den diesjährigen Silvesterritt bilden. Seit dem 17. Jahrhundert hat es das in Westhausen noch nicht gegeben.