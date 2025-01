Sprung ins eiskalte Wasser: Silvesterschwimmen in Breitenthal

per Mail teilen

Frosterprobte Schwimmerinnen und Schwimmer hüpfen am Dienstag wieder in den Oberrieder Weiher. Das Silvesterschwimmen ist nicht nur ein eisiger Spaß, sondern auch Training für den Ernstfall.

Hier liegen Spaß und Ernst ganz nah beieinander: Die Krumbacher Wasserwacht lädt am Dienstag zum 41. Mal zum Silvesterschwimmen am Oberrieder Weiher (Landkreis Günzburg). In diesem Jahr wird es ein Eisbaden, denn der See ist zugefroren.

Einsatzkräfte der Wasserwacht härten sich durch Eisbaden ab

"Es ist super Wetter angesagt und wir haben Eis auf dem See", sagt Alexander Mayer, Vorstand der Krumbacher Wasserwacht. Das traditionelle Silvesterschwimmen sei ein absolutes Highlight - nicht nur für die rund 100 erwarteten wagemutigen Schwimmerinnen und Schwimmer, sondern auch für die Einsatzkräfte der Krumbacher Wasserwacht.

"Wir versuchen uns auch im Winter fit zu halten", sagt Alexander Mayer. Das Schwimmen im kalten Nass diene den Einsatzkräften als Abhärtung. Auf Extremsituationen, wie die Rettung von eingebrochenen Menschen im Wasser, werde man so gut vorbereitet.

Beim Silvesterschwimmen in Breitenthal wird es auch Rettungsübungen der Wasserwacht Krumbach am Oberrieder Weiher geben. Wasserwacht Krumbach

Silvesterschwimmen in Breitenthal: Eisrettungsübung am See geplant

Die Krumbacher Wasserwacht will beim Silvesterschwimmen auch Eisrettungsübungen zeigen.. Zum einen sollen Laien lernen, wie sie Menschenleben retten können und sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Außerdem werde gezeigt, wie eine professionelle Rettung der Wasserwacht ablaufe, samt Eisrettungsschlitten und Rettungsschwimmern, so Mayer.

Beim Silvesterschwimmen dürfen laut Alexander Mayer alle ab 16 Jahren mitmachen. "Man sollte körperlich fit sein, also keine Herz-Kreislauf-Beschwerden haben." Wer zum ersten Mal im kalten Wasser schwimmen will, habe am Dienstagnachmittag eine gute Möglichkeit, da der Oberrieder Weiher gut abgesichert sei. Zwei Rettungstaucher sollen während des Schwimmens im Einsatz sein, auch ein Arzt ist dann vor Ort.

Passiert sei deshalb noch nie etwas, versichert Alexander Mayer. Allerdings warnt er mit einem Augenzwinkern: "Beim Schwimmen im kalten Wasser werden Glückshormone ausgeschüttet."