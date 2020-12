Die großen Feiern und Feuerwerke fallen in diesem Jahr in der Region wegen der Corona-Pandemie aus. Was erlaubt ist und was nicht - hier im Überblick:

Welche Regeln gelten an Silvester in der Region?

Am Silvesterabend gelten dieselben Corona-Regeln wie an allen anderen Abenden. Es gibt keine Ausnahmen wie an Weihnachten. Die Ausgangssperre wird nicht aufgehoben. Sie gilt in Ulm zwischen 20 und 5 Uhr, in Neu-Ulm zwischen 21 und 5 Uhr. Kleine private Feiern sind möglich. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Gäste müssen entweder übernachten oder bis Eintritt der Sperrzeit zu Hause sein. Wer Essen bestellen möchte, darf dieses nur außerhalb der Ausgangssperre selbst abholen. Innerhalb der Sperrzeit dürfen die Lokale es aber ausliefern.

Fällt dieses Jahr das Feuerwerk komplett aus?

Nahe zu, ja. Ein generelles Feuerwerksverbot gibt es zwar nicht, aber es darf nur auf dem eigenen Grundstück gezündet werden. Das heißt Garten und Terrasse sind erlaubt, Straßen und öffentliche Plätze verboten. Wer ein privates Feuerwerk möchte, muss auf Vorräte aus dem vergangenen Jahr ausweichen. Der Verkauf von Raketen & Co. ist dieses Jahr verboten. Die Kommunen und Kreise appellieren aber, an die Bevölkerung auch private Feuerwerke dieses Jahr bleiben zu lassen, um Krankenhäuser und Rettungsdienste zu entlasten. I

Wie werden die Regeln in der Silvesternacht kontrolliert?

Die Polizei erhöht an Silvester die Zahl der Einsatzkräfte und wird vermehrt in Heidenheim, Aalen und Ulm kontrollieren. Fußgängerzonen, Parks, Parkplätze und andere beliebte Treffpunkte wie der Münsterplatz oder das Donauufer in Ulm werden laut Polizei in der Silvesternacht besonders überwacht. Die Einsatzkräfte sollen nur dann einschreiten, wenn sie die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet sehen. Dabei soll dann zunächst das Gespräch gesucht werden, um die Menschen von den Corona-Regeln zu überzeugen. Wenn das nicht funktioniert, drohen Anzeigen und Platzverweise. Feuerwerkskörper können beschlagnahmt werden.