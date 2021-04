In der Fußballregionalliga hat der VfR Aalen am Karsamstag einen 2:1-Pflichtsieg gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf geschafft. Es war der zweite Heimsieg in Folge und der erste für den neuen Cheftrainer der Aalener, Uwe Wolf. Der SSV Ulm 1846 konnte dagegen den Auswärtsfluch in Offenbach nicht brechen. Die Ulmer verloren in Offenbach mit 0:1. Damit endete die Serie von elf Spielen ohne Niederlage.