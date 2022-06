In der Fußball-Regionalliga Südwest hat am Wochenende der SSV Ulm 1846 Fußball das Spiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart gewonnen. Am Ende stand es 1:0 für die Ulmer. Die Aalener Fußballer mussten am Samstag eine deutliche Niederlage hinnehmen. Der FC-Astoria Walldorf besiegte den VfR mit 4:1.