Sieg für Ulmer Basketballer, Niederlage für FCH

Die Bundesliga-Basketballer von ratiopharm Ulm haben am Samstagabend auswärts den zweiten Saisonsieg geholt. Im Derby gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewannen die Ulmer deutlich mit 93:71 (46:45). Vor allem in der zweiten Spielhälfte konnten die Ulmer überzeugen und zogen den Merlins in der Arena Hohenlohe davon. Bester Werfer für die Ulmer war Jaron Blossomgame mit 16 Punkten. - Nicht so gut lief es für die Fußballer des FCH. Sie verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den Tabellenführer in der 2.Bundesliga, Sankt Pauli, mit 4:2. In der Fußballregionalliga gewann Ulm beim Bahlinger SC 2:0. Der VfR Aalen unterlag am Sonntag dem FSV Elversberg mit 1:4.