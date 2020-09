per Mail teilen

Fußballregionalligist VfR Aalen hat sein erstes Saisonspiel am Mittwochabend gegen Steinbach mit 1:0 gewonnen. Das Tor schoss Sakai bereits zu Beginn der Partie. 500 Fans waren in der Ostalb Arena zugelassen. Der SSV Ulm 1846 Fußball spielte in Koblenz 0:0.