Busfahrt eines Siebenjährigen endet im Betriebshof

per Mail teilen

Ein siebenjähriger Junge ist am Donnerstag mit einem Linienbus bis in den Betriebshof in Ulm-Unterweiler gefahren, wo der Bus zum Schichtende abgestellt wurde. Die Fahrerin entdeckte das Kind und rief die Polizei, weil der Junge seinen Namen nicht sagen wollte. Den Beamten verriet der Siebenjährige dann, dass er Bus-Fan sei und gerne Rundfahrten mache. Allerdings habe er nicht damit gerechnet, dass dieser Bus zurück zum Betriebshof fahre. Die Beamten brachten den kleinen Bus-Fan nachhause zu seiner Mutter.