Aalen: Sieben Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aalen sind am Freitagvormittag sieben Menschen verletzt worden, darunter auch ein Feuerwehrmann. Dabei entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro.

Sechs Bewohner und ein Feuerwehrmann sind bei einem Brand in Aalen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. In dem mehrgeschossigen Gebäude stand eine Wohnung in Flammen. Sie brannte vollständig aus, bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, so ein Polizeisprecher. Die meisten Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einige musste die Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter retten. Brand in Mehrfamilienhaus in Aalen: Ursache noch nicht bekannt Laut Polizei erlitten sechs Menschen eine leichte Rauchvergiftung. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten leichte Verbrennungen zu. Die Ursache des Brandes ist noch nicht bekannt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 300.000 Euro.