Die so genannte 7-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in der Stadt Ulm und im Kreis Günzburg liegt deutlich über den Zahlen der umliegenden Kreise. Laut Robert-Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Ulm am Sonntag bei 33. Im Kreis Günzburg lag die Zahl am Montag bei 29, teilte das dortige Landratsamt mit. Demnach sind im Kreis Günzburg vor allem Reiserückkehrer positiv getestet worden.