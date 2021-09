Sieben Kilo Drogen sichergestellt

Die Polizei hat in einer Wohnung in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm mehr als sieben Kilogramm Drogen sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer ist inzwischen in Haft. Die Polizei hatte einen Hinweis auf das Drogendepot erhalten. Bei der Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Sonntag fanden die Beamten rund sieben Kilo Amphetamine, über 300 Gramm Marihuana, 850 Euro, die vermutlich aus Drogengeschäften stammen und diverse Rauschgiftutensilien. Bei dem mutmaßlichen Dealer soll es sich um einen polizeibekannten 37-jährigen Mann handeln, der bereits durch Drogendelikte aufgefallen war. Er wurde in Vöhringen festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, so die Polizei.