Bei der Bürgermeisterwahl in Heubach (Ostalbkreis) am 17. Oktober treten sieben Kandidaten an. Gestern endete die Bewerbungsfrist, der Gemeindewahlausschuss ließ alle Bewerber zur Wahl zu. Die Kandidaten stellen sich Anfang Oktober in Heubach und Lautern vor. Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) wechselt von Heubach nach Aalen und tritt dort am 1. Oktober sein Amt als Oberbürgermeister an.