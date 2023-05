Warum Polizeikräfte in Ulm und Neu-Ulm heute gemeinsam auf Streife gehen

Zum fünften Mal findet der länderübergreifende Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Auch Polizeikräfte aus Baden-Württemberg und Bayern machen mit.

Es ist starke Polizeipräsenz und es sind viele Kontrollen geplant: Zum fünften Mal findet heute der länderübergreifende Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Beteiligt sind Polizeikräfte aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch in der Region werden Aktionen stattfinden.

Polizeikontrollen an Straßen, in Parks oder Bahnhöfen

In Neu-Ulm und Ulm sind gemeinsame Streifen von bayerischen und baden-württembergischen Polizeibeamten geplant. Mit einer solchen Zusammenarbeit soll auch die gemeinsame Fahndungs- und Ermittlungsarbeit gestärkt werden. Im Bereich der Wohnungseinbrüche habe das Konzept bereits Erfolg gehabt, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums in Baden-Württemberg.

In Bayern beteiligt sich dieses Jahr das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Sicherheitstag, das unter anderem für die Kreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm zuständig ist. Über 100 Kontrollmaßnahmen sind vorgesehen, etwa Kontrollstellen an Schnellstraßen, in Parks und an Bahnhöfen.

In Baden-Württemberg beteiligen sich alle 13 Polizeipräsidien am Sicherheitstag. Er soll vor allem das Sicherheitsgefühl der Menschen stärken, teilt das Stuttgarter Innenministerium mit.