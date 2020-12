Die Schwäbischen Hüttenwerke in Aalen-Wasseralfingen mussten im ersten Halbjahr wegen der Corona-Pandemie einen Umsatzverlust von rund 50 Millionen Euro verkraften. Trotzdem spricht der Automobilzulieferer von einer "soliden" Geschäftsentwicklung in schwierigem Umfeld. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 sanken die Umsatzerlöse von rund 220 auf rund 170 Millionen Euro. Vor allem die Nachfrage nach Pumpen und Motorenkomponenten sei eingebrochen, so die SHW AG. Das Unternehmen habe durch Kosteneinsparungen gegengesteuert: Produktionsprozesse wurde optimiert; viele der rund 350 Mitarbeiter in Aalen waren vorübergehend in Kurzarbeit. Nach dem Tiefpunkt im April verzeichnet das Unternehmen nun wieder einen leichten Aufschwung. Eine Prognose für das gesamte Jahr 2020 sei aufgrund der aktuellen Marktentwicklung nach wie vor nicht möglich, so die SHW AG in ihrer Halbjahresbilanz.