Ein 37-Jähriger soll eine Grundschülerin in Rainau (Ostalbkreis) angesprochen haben und sexuell übergriffig geworden sein. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein Mädchen im Grundschulalter soll am vergangenen Donnerstag in Rainau im Ostalbkreis auf dem Nachhauseweg von einem Mann angesprochen worden sein. Er sei in der Folge sexuell übergriffig geworden, berichtet das Polizeipräsidium Aalen. Inzwischen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Dringender Tatverdacht gegen 37-Jährigen

Gegen den 37-jährigen Mann wurde Haftbefehl erlassen. Gegen ihn hatte sich nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei ein dringender Tatverdacht ergeben. Er war bislang nicht polizeibekannt und ist jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Polizeipräsidium Aalen ist weiter mit dem betroffenen Mädchen, deren Angehörigen sowie der Grundschule in Rainau in Kontakt. Das Kind ist körperlich unverletzt.

Sexueller Übergriff in Rainau - Festnahme im Kreis Schwäbisch Hall

Der Vorfall war offenbar beobachtet worden. Die Polizei hatte entsprechende Hinweise bekommen. Ihr wurde unter anderem mitgeteilt, dass der unbekannte Mann dunkel bekleidet und mit einem Auto unterwegs war. Anhand des Fahrzeuges sei der Tatverdächtige dann ermittelt und im Kreis Schwäbisch Hall festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.