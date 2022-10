Sexuelle Nötigung: Geistlicher in Günzburg freigesprochen

per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Günzburg ist ein ehemaliger Pfarrer freigesprochen worden. Er war wegen sexueller Nötigung angeklagt. Ganz zerstreuen ließen sich die Vorwürfe nicht.

In dem Prozess ging es um einen sexuellen Übergriff im Jahr 2017 nach einer Messe. Angeklagt war ein Geistlicher aus dem Dekanat Günzburg. Nach Angaben der "Günzburger Zeitung" soll der damals schon im Ruhestand befindliche Mann eine Frau an der Brust berührt und kurz darauf grob zugepackt haben. Außerdem soll er der Frau in den Genitalbereich gefasst haben. Das Bistum Augsburg untersagte dem Geistlichen daraufhin vorsorglich priesterliche Dienste auszuüben.

Schwierige Beweislage für sexuellen Übergriff

Vor Gericht wurden zwar viele Zeugen vernommen - Zeugen für die Tat selbst gebe es nicht, heißt es in der Zeitung. Zudem liegt der Fall mehr als fünf Jahre zurück und der genaue Zeitpunkt der Tat steht auch nicht fest. Die Anzeige war erst vergangenes Jahr erfolgt.

Richter begründet Freispruch mit der Unschuldsvermutung

In der Urteilsbegründung bezieht sich der Richter dann auch auf diese fehlenden Informationen. Er sei keineswegs überzeugt, dass die betagte Geschädigte lüge, zitiert die Zeitung. Er wolle nicht ausschließen, dass es einen Vorfall gegeben habe, doch wann und wie sei unklar. Der Geistliche selbst bestritt die Vorwürfe vor Gericht vehement.