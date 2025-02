Vater und Sohn raubten alte Frauen in Ulm und Blaubeuren aus

Zwei Männer stehen im Verdacht, Seniorinnen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis auf offener Straße überfallen und ausgeraubt zu haben. Jetzt hat die Polizei sie festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium Ulm am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Vater und Sohn, 62 und 26 Jahre alt. Sie sind italienische Staatsbürger. Sie sollen am 10. Februar eine 92-jährige Rentnerin beim Verlassen einer Bankfiliale in Ulm-Wiblingen überfallen haben.

Raubüberfall vor der Bankfiliale

Den Ermittlungen zufolge hat ein Täter der alten Frau mit einem Gegenstand von hinten auf den Kopf geschlagen. Danach entwendete er die Tasche der Seniorin samt Geldbeutel und Bargeld im dreistelligen Bereich. Die 92-Jährige erlitt eine Beckenfraktur und eine Platzwunde am Kopf. Während von dem Vater-Sohn-Duo einer die Frau überfallen habe, habe der andere am Steuer des Fluchtfahrzeugs gesessen, so die Polizei.

Eine Stunde später Raub in Blaubeuren

Direkt nach dieser Tat sollen die beiden Verdächtigen von Wiblingen nach Blaubeuren gefahren sein und schon eine Stunde später den nächsten Raub begangen haben. Diesmal war eine 82-jährige Seniorin, die mit einem Rollator unterwegs war, das Opfer. Die beiden Beschuldigten sollen die Frau beiseite gestoßen und ihr die Handtasche gestohlen haben.

Duo für weitere Raubüberfälle verantwortlich?

Die Polizei hat die beiden Männer am Dienstag festgenommen. Am Mittwoch erließ der Haftrichter am Amtsgericht Ulm Haftbefehl. Die Ermittler prüfen nun, ob das Vater-Sohn-Duo auch für ähnliche Raubtaten in Laichingen und Schelklingen im Alb-Donau-Kreis verantwortlich sein könnte.