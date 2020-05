Falsche Polizeibeamte haben in Ichenhausen (Kreis Günzburg) eine Seniorin um Geld betrogen. Laut Mitteilung überzeugten sie die Frau in mehreren Telefonaten, dass ihr Geld bei der Bank nicht mehr sicher sei. Am Montag hob die Seniorin einen fünfstelligen Betrag von ihrem Konto ab. Das Geld legte sie vor die Haustür, wo es einer der Betrüger mitnahm. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurden allein in diesem Jahr 736 solcher Fälle angezeigt, allein im Kreis Günzburg waren es 120.