Ein unbekannter Mann hat am Montag in Neu-Ulm eine 91-jährige Frau auf offener Straße niedergeschlagen. Nach Angaben der Polizei war die Seniorin in der Innenstadt mit einem Rollator unterwegs, als der Täter ihr im Vorbeigehen einen Stoß gegen den Kopf versetzte und danach flüchtete. Sein Motiv ist bislang unklar. Die Frau kam ins Krankenhaus.