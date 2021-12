Eine 79-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend in Ulm angefahren und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie laut Polizei übersehen, als er aus dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtteil Eselsberg fuhr. Das Auto erfasste die Frau auf dem Gehweg, so dass sie auf den Boden geworfen wurden. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.