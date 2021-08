Die Heimleiterin des Seniorenzentrums Laupheim Bettina Michelis gibt es nur mit Hund. Ihr Cocker Spaniel "Filou" arbeitet häufig mit und tut den älteren Menschen offenbar gut.

"Filou" hat zwar keine Ausbildung zum Therapiehund, ist aber trotzdem immer mit dabei. "Komm Filou, wir gehen arbeiten", sagt Bettina Michelis und legt ihrem Hund das Halsband an. Das ist für "Filou" das Zeichen, dass es jetzt was zu tun gibt. Im Seniorenzentrum Laupheim ist Michelis Heimleiterin und auch ihr fünfjähriger Hund hat hier seine Aufgaben.

Einmal im Monat kümmert sich der Hund um eine Gruppe von demenzkranken Menschen, die sich regelmäßig in einem Gebäude neben dem Seniorenzentrum trifft. Wenn "Filou" da ist, zieht er alle Aufmerksamkeit auf sich. Er läuft im Stuhlkreis umher, schnüffelt, wedelt mit dem Schwanz. Und das freut die Seniorinnen und Senioren.

Cocker Spaniel Filou arbeitet im Seniorenzentrum Seniorenzentrum Laupheim

Manche sind ängstlich

Eine Teilnehmerin aber ist eher zurückhaltend. "Filou" nähert sich dann vorsichtig der ängstlichen Frau an. Er legt seinen Kopf auf ihr Bein, sie streichelt ihn. Heimleiterin Bettina Michelis erzählt, dass sich die ältere Dame daran später nicht erinnern kann. Überhaupt, dass "Filou" hier war, werden die meisten wieder vergessen. Auch wenn der Ablauf immer derselbe ist. Dennoch hat er den älteren Menschen gut getan.

Nach der Arbeit muss "Filou" ruhen

Zu diesem "Job" kam "Filou" eher zufällig. "Wir haben es einfach ausprobiert", sagt die Heimleiterin. Es liege tatsächlich in seinem Charakter. Nicht nur in der Demenzgruppe, auch bei den Pflegeheim-Bewohnern kommt der Cocker Spaniel mit dem schwarz-weißen Fell gut an. Derzeit leben hier 92 Menschen. Bewohnerin Marlies Herrmann freut sich jedes Mal, wenn "Filou" vorbeischaut und an ihr hochspringt. Nach einem Schlaganfall sitzt sie im Rollstuhl. "Filou" wirbelt ihren Alltag auf positive Weise durcheinander.

Nach dem Besuch muss sich der Cocker Spaniel allerdings ausruhen. Der Besuch im Seniorenzentrum sei für ihn tatsächlich Arbeit, so Bettina Michelis.